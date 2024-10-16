القمة الروحية: على الدولة ان تمسك بالدور الوطني وأن تكون صاحبة السلطة الوحيدة على الأراضي اللبنانية

مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم للجديد: القمة الروحية الاربعاء في بكركي استثنائية وطنية وستتطرق الى وقف اطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية والوحدة الوطنية والتضامن مع النازحين ونبذ كل اشكال الفتنة