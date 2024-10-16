الصحة اللبنانية: شهيدان و 9 جرحي في غارة إسرائيلية على طريق عام بعلبك - رياق

كريستيان شينو للجديد: دور فرنسا صعب ومعقد ووقف إطلاق النار سيكون صعباً في لبنان قبيل استحقاق الانتخابات الفرنسية

كريستيان شينو للجديد: دور فرنسا صعب ومعقد ووقف إطلاق النار سيكون صعباً في لبنان قبيل استحقاق الانتخابات الفرنسية

كريستيان شينو للجديد: دور فرنسا صعب ومعقد ووقف إطلاق النار سيكون صعباً في لبنان قبيل استحقاق الانتخابات الفرنسية

الصحافي الفرنسي كريستيان شينو للجديد: ماكرون يعلم صعوبة الوضع فيما خص وقف إطلاق النار في لبنان والفرنسيون يحشدون جهات عدة وصولاً إلى حل