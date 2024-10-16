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تصحيح - كريستيان شينو للجديد: دور فرنسا صعب ومعقد ووقف إطلاق النار سيكون صعباً في لبنان قبيل استحقاق الانتخابات الاميركية
تصحيح - كريستيان شينو للجديد: دور فرنسا صعب ومعقد ووقف إطلاق النار سيكون صعباً في لبنان قبيل استحقاق الانتخابات الاميركية
كريستيان شينو للجديد: دور فرنسا صعب ومعقد ووقف إطلاق النار سيكون صعباً في لبنان قبيل استحقاق الانتخابات الفرنسية
كريستيان شينو للجديد: دور فرنسا صعب ومعقد ووقف إطلاق النار سيكون صعباً في لبنان قبيل استحقاق الانتخابات الفرنسية
الصحافي الفرنسي كريستيان شينو للجديد: ماكرون يعلم صعوبة الوضع فيما خص وقف إطلاق النار في لبنان والفرنسيون يحشدون جهات عدة وصولاً إلى حل
الصحافي الفرنسي كريستيان شينو للجديد: ماكرون يعلم صعوبة الوضع فيما خص وقف إطلاق النار في لبنان والفرنسيون يحشدون جهات عدة وصولاً إلى حل
وزير العمل للجديد: المقاومة قوية وسنخرج إلى انتصار تاريخي يعطي العزة والاقتدار للبنان
وزير العمل للجديد: المقاومة قوية وسنخرج إلى انتصار تاريخي يعطي العزة والاقتدار للبنان
وزير العمل للجديد: هناك جهات سياسية "استعجلت وزحطت" والمقاومة لن تُهزم
وزير العمل للجديد: هناك جهات سياسية "استعجلت وزحطت" والمقاومة لن تُهزم
وزير العمل للجديد: لا نريد خوض سجالات مع أي جهة سياسية وحربنا ليست في الداخل
وزير العمل للجديد: لا نريد خوض سجالات مع أي جهة سياسية وحربنا ليست في الداخل
وزير العمل للجديد: الدولة اللبنانية هي الجهة المفاوضة ولا أحد يأخذ دورها
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ميقاتي لـ "فرانس برس": المسعى الدولي القائم حالياً يتمحور حول إصدار قرار بوقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701
2024-10-16 | 10:17
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ميقاتي لـ "فرانس برس": المسعى الدولي القائم حالياً يتمحور حول إصدار قرار بوقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701
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ميقاتي لـ "فرانس برس": المسعى الدولي القائم حالياً يتمحور حول إصدار قرار بوقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701
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