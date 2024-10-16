مبقاتي في سلسلة لقاءات.. ما الجديد؟

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بعد ظهر اليوم في السرايا، وتم البحث في الاتيالات الديبلوماسية الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.



وعقد ميقاتي اجتماعا ضم وزير الاشغال العام والنقل علي حمية ومنسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في ناصر ياسين للبحث في سبل إغاثة وايواء النازحين.

وأعلن الوزير ياسين بعد اللقاء: اجتمعنا اليوم ومن ضمن الاجتماعات المستمرة في السراي مع دولة الرئيس ميقاتي بشأن تنفيذ خطة الطوارىء والعمل الذي نقوم به لاغاثة أهلنا النازحين. لقد اجتمعنا مع دولته ومع معالي الوزير حميه لبحث كل خيارات الإيواء ودور وزارة الاشغال في هذه الخيارات لاهلنا. ونحن سنبقى في اجتماعات دائمة ومفتوحة من أجل مقاربة كل ما يتعلق باغاثة اهلنا في هذه الظروف الصعبة.



وقال الوزير حميه بدوره: راينا أن مراكز النازحين في المدارس وفي مختلف الأماكن التي تملكها الدولة من مراكز تخطت نسبتها الاستيعابية، إضافة إلى أن بعض الاهالي الذين يستأجرون البيوت لم يعد بمقدورهم الاستمرار نظرا لارتفاع اسعار الايجار، وبالتالي، وبالتنسبق مع الرئيس ميقاتي وجدنا مواقع ملك لوزارة الاشغال العامة والنقل وملك للجمهورية اللبنانية، وهي أملاك عامة تخضع وفق القوانين إلى الحكومة والى المجلس النيابي الكريم، وبالتالي كان النقاش حول كيفية انشاء تجمع سكاني نموذجي لنخفف عن أهلنا النازحين على الاقل في هذه الظروف الصعبة.