مبقاتي في سلسلة لقاءات.. ما الجديد؟

عاجل
تصحيح - كريستيان شينو للجديد: دور فرنسا صعب ومعقد ووقف إطلاق النار سيكون صعباً في لبنان قبيل استحقاق الانتخابات الاميركية
تصحيح - كريستيان شينو للجديد: دور فرنسا صعب ومعقد ووقف إطلاق النار سيكون صعباً في لبنان قبيل استحقاق الانتخابات الاميركية
كريستيان شينو للجديد: دور فرنسا صعب ومعقد ووقف إطلاق النار سيكون صعباً في لبنان قبيل استحقاق الانتخابات الفرنسية
كريستيان شينو للجديد: دور فرنسا صعب ومعقد ووقف إطلاق النار سيكون صعباً في لبنان قبيل استحقاق الانتخابات الفرنسية
الصحافي الفرنسي كريستيان شينو للجديد: ماكرون يعلم صعوبة الوضع فيما خص وقف إطلاق النار في لبنان والفرنسيون يحشدون جهات عدة وصولاً إلى حل
الصحافي الفرنسي كريستيان شينو للجديد: ماكرون يعلم صعوبة الوضع فيما خص وقف إطلاق النار في لبنان والفرنسيون يحشدون جهات عدة وصولاً إلى حل
وزير العمل للجديد: المقاومة قوية وسنخرج إلى انتصار تاريخي يعطي العزة والاقتدار للبنان
وزير العمل للجديد: المقاومة قوية وسنخرج إلى انتصار تاريخي يعطي العزة والاقتدار للبنان
وزير العمل للجديد: هناك جهات سياسية "استعجلت وزحطت" والمقاومة لن تُهزم
وزير العمل للجديد: هناك جهات سياسية "استعجلت وزحطت" والمقاومة لن تُهزم
وزير العمل للجديد: لا نريد خوض سجالات مع أي جهة سياسية وحربنا ليست في الداخل
وزير العمل للجديد: لا نريد خوض سجالات مع أي جهة سياسية وحربنا ليست في الداخل
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
البقاع
20 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
20 o
AlJadeedTv
كسروان
25 o
AlJadeedTv
متن
25 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

مبقاتي في سلسلة لقاءات.. ما الجديد؟

2024-10-16 | 09:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مبقاتي في سلسلة لقاءات.. ما الجديد؟
مبقاتي في سلسلة لقاءات.. ما الجديد؟

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بعد ظهر اليوم في السرايا، وتم البحث في الاتيالات الديبلوماسية الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وعقد ميقاتي اجتماعا ضم وزير الاشغال العام والنقل علي حمية ومنسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في ناصر ياسين للبحث  في سبل إغاثة وايواء النازحين.
وأعلن الوزير ياسين بعد اللقاء: اجتمعنا اليوم  ومن ضمن الاجتماعات المستمرة في السراي مع دولة الرئيس ميقاتي بشأن تنفيذ خطة الطوارىء والعمل الذي نقوم به لاغاثة أهلنا النازحين. لقد اجتمعنا مع دولته ومع معالي الوزير حميه لبحث كل خيارات الإيواء ودور وزارة الاشغال في هذه الخيارات  لاهلنا. ونحن سنبقى في اجتماعات دائمة ومفتوحة من أجل مقاربة كل ما يتعلق باغاثة اهلنا في هذه الظروف الصعبة.

وقال الوزير حميه بدوره: راينا أن مراكز النازحين في المدارس وفي مختلف الأماكن  التي تملكها الدولة من مراكز تخطت نسبتها الاستيعابية، إضافة إلى أن بعض الاهالي الذين يستأجرون البيوت لم يعد بمقدورهم الاستمرار نظرا لارتفاع اسعار الايجار، وبالتالي، وبالتنسبق مع الرئيس ميقاتي وجدنا مواقع ملك لوزارة الاشغال العامة والنقل وملك للجمهورية اللبنانية، وهي أملاك عامة تخضع وفق القوانين إلى الحكومة والى المجلس النيابي الكريم، وبالتالي كان النقاش حول كيفية انشاء تجمع سكاني نموذجي لنخفف عن أهلنا النازحين على الاقل في هذه الظروف الصعبة.
 



واستقبل ميقاتي وفدا من جمعية "لقاء التوازن الوطني" ضم صائب مطرجي، صلاح سلام، سمير حمود، مازن شربجي،واحمد الجمل.
 ووفدا من تجمع "كلنا بيروت" برئاسة الوزير السابق محمد شقير
 
 
مبقاتي في سلسلة لقاءات.. ما الجديد؟

محليات

جنوب لبنان

لبنان

ميقاتي

علي حمية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
غارات عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
بري أمام زواره: جنود اسرائيليون دخلوا اليوم الى ثلاث قرى التَقطوا الصورة التَذكارية وانسحبوا

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024