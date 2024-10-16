وزارة الصحة: 16 شهيداً و52 جريحاً في حصيلة نهائية لغارة العدو على مبنيي بلدية النبطية وإتحاد بلدياتها

كريستيان شينو للجديد: نتنياهو لا يستمع إلا لنفسه ويريد التركيز على ايران ولبنان وغزة كريستيان شينو للجديد: نتنياهو لا يستمع إلا لنفسه ويريد التركيز على ايران ولبنان وغزة

تصحيح - كريستيان شينو للجديد: دور فرنسا صعب ومعقد ووقف إطلاق النار سيكون صعباً في لبنان قبيل استحقاق الانتخابات الاميركية تصحيح - كريستيان شينو للجديد: دور فرنسا صعب ومعقد ووقف إطلاق النار سيكون صعباً في لبنان قبيل استحقاق الانتخابات الاميركية

كريستيان شينو للجديد: دور فرنسا صعب ومعقد ووقف إطلاق النار سيكون صعباً في لبنان قبيل استحقاق الانتخابات الفرنسية كريستيان شينو للجديد: دور فرنسا صعب ومعقد ووقف إطلاق النار سيكون صعباً في لبنان قبيل استحقاق الانتخابات الفرنسية

الصحافي الفرنسي كريستيان شينو للجديد: ماكرون يعلم صعوبة الوضع فيما خص وقف إطلاق النار في لبنان والفرنسيون يحشدون جهات عدة وصولاً إلى حل الصحافي الفرنسي كريستيان شينو للجديد: ماكرون يعلم صعوبة الوضع فيما خص وقف إطلاق النار في لبنان والفرنسيون يحشدون جهات عدة وصولاً إلى حل

وزير العمل للجديد: المقاومة قوية وسنخرج إلى انتصار تاريخي يعطي العزة والاقتدار للبنان وزير العمل للجديد: المقاومة قوية وسنخرج إلى انتصار تاريخي يعطي العزة والاقتدار للبنان

وزير العمل للجديد: هناك جهات سياسية "استعجلت وزحطت" والمقاومة لن تُهزم وزير العمل للجديد: هناك جهات سياسية "استعجلت وزحطت" والمقاومة لن تُهزم