العدو يرتكب مجزرة في بلدة حبوش

كريستيان شينو للجديد: لا أتوقع أن يستمر الامر إلى "ما بعد 5 تشرين الثاني" وهناك إشارات ستصل إلى نتنياهو والاسرائيليين

كريستيان شينو للجديد: لا أتوقع أن يستمر الامر إلى "ما بعد 5 تشرين الثاني" وهناك إشارات ستصل إلى نتنياهو والاسرائيليين