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جيش العدو يصدر تهديداً جديداً بإخلاء مبنى في منطقة الحوش قضاء صور
جيش العدو يصدر تهديداً جديداً بإخلاء مبنى في منطقة الحوش قضاء صور
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المقاومة الاسلامية: إستهدفنا مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية
2024-10-16 | 17:06
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المقاومة الاسلامية: إستهدفنا مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية
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