الجيش: ستقوم إحدى وحداتنا اليوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين التاسعة صباحاً والواحدة ظهراً