الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 17/10/2024، ما بين الساعة 9.00 والساعة 13.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية".