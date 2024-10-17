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محليات
بالصورة - العدو يُهدّد سكان منطقة برج الشمالي
2024-10-17 | 05:45
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بالصورة - العدو يُهدّد سكان منطقة برج الشمالي
نشر جيش العدو تهديداً بالإخلاء إلى سكان منطقة برج الشمالي.
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