فضل الله: ما يفعله الاحتلال يدفع شعبنا إلى التمسك بمقاومته ولا خيار لنا في #لبنان سوى سواعد المقاومين

مصادر "اللقاء الديمقراطي" و"الاعتدال" للجديد: الاولوية اليوم للوحدة الداخلية بوجه الحرب الاسرائيلية وإخراج لبنان من أزمته بالتمسك بالقرار الدولي 1701 من غير الخوض في مسائل خلافية وعلى رأسها نزع السلاح والقرار 1559 وإنتقاد أداء حزب الله