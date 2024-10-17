الرئيس بري لم ييأس ويعمل مع الرئيس ميقاتي على إنجاح مؤتمر باريس

أكدت أوساط عين التينة لـقناة الجديد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يصل الى مرحلة اليأس وخصوصا أن الميدان هو الذي يحكم، إلا أن طريق المسار الدبلوماسي لا يزال معقّدا بفعل عدم الجدية الاميركية في تحقيقِ وقف النار، إلا أن الرئيسان بري وميقاتي الجهود الفرنسية، مقرونة بالجهود القطرية والسعودية.



أما بعد إعلان جيش العدو الاسرائيلي خبر اغتيال قائد حركة حماس يحيى السنوار، نقل عن زوار عين التينة عن الرئيس بري ان السنوار "مات أشرف موتة لأي مقاتل بيتمناها" ودائماً البديل حاضر في المقاومة.



وبعد اعلان الرئيس نجيب ميقاتي عن ضمانات أميركية للتهدئة في بيروت والضاحية، قالت مصادر سياسية قيادية للجديد إن الاسرائيلي تقصّد إحراج الاميركي وميقاتي في آن، عبر خرقِ جدارِ الصوت لمرتين في أجواء بيروت.





