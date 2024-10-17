الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

المقاومة الاسلامية: ‏استهدفنا تجمعاً لقوات ‏العدو الإسرائيلي في وادي قطمون في محيط رميش بصلية صاروخية ‏

2024-10-17 | 15:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المقاومة الاسلامية: ‏استهدفنا تجمعاً لقوات ‏العدو الإسرائيلي في وادي قطمون في محيط رميش بصلية صاروخية ‏
المقاومة الاسلامية: ‏استهدفنا تجمعاً لقوات ‏العدو الإسرائيلي في وادي قطمون في محيط رميش بصلية صاروخية ‏

مقالات ذات صلة
المقاومة الاسلامية: ‏استهدفنا تجمعاً لقوات ‏العدو الإسرائيلي في وادي قطمون في محيط رميش بصلية صاروخية ‏

محليات

الاسلامية:

‏استهدفنا

تجمعاً

لقوات

‏العدو

الإسرائيلي

قطمون

بصلية

صاروخية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالصورة - العدو ينشر تهديداً جديداً بإخلاء مبنى في منطقة سرعين بالبقاع
بالصورة - جيش العدو ينشر تهديداً بإخلاء مبنى في منطقة تمنين بالبقاع

اقرأ ايضا في محليات

الأبيض: لا مشكلة دواء في لبنان ولا حالات جديدة مصابة بالكوليرا
06:08

الأبيض: لا مشكلة دواء في لبنان ولا حالات جديدة مصابة بالكوليرا

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض أن لا مشكلة دواء في لبنان والموضوع تحت السيطرة ولا داعي للتهويل على الناس. كما أكد أن لا حالات جديدة مصابة في الكوليرا باستنثاء الحالة التي تم الإعلان عنها مضيفا أن وزارة الصحة العامة في أعلى جهوزية لمواجهة الكوليرا في حال انتشاره.

06:08

الأبيض: لا مشكلة دواء في لبنان ولا حالات جديدة مصابة بالكوليرا

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض أن لا مشكلة دواء في لبنان والموضوع تحت السيطرة ولا داعي للتهويل على الناس. كما أكد أن لا حالات جديدة مصابة في الكوليرا باستنثاء الحالة التي تم الإعلان عنها مضيفا أن وزارة الصحة العامة في أعلى جهوزية لمواجهة الكوليرا في حال انتشاره.

ميقاتي رأس إجتماعاً للجنة الطوارئ الحكومية في السرايا
06:03

ميقاتي رأس إجتماعاً للجنة الطوارئ الحكومية في السرايا

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية قبل ظهر اليوم في السرايا شارك فيه وزراء: الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، الصناعة جورج بوشكيان،الاتصالات جوني القرم، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الطاقة وليد فياض، البيئة ناصر ياسين ،الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود.

06:03

ميقاتي رأس إجتماعاً للجنة الطوارئ الحكومية في السرايا

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية قبل ظهر اليوم في السرايا شارك فيه وزراء: الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، الصناعة جورج بوشكيان،الاتصالات جوني القرم، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الطاقة وليد فياض، البيئة ناصر ياسين ،الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود.

جعجع يُعلّق على تصريحات ميقاتي بشأن قاليباف: بصيص أمل
05:57

جعجع يُعلّق على تصريحات ميقاتي بشأن قاليباف: بصيص أمل

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان التالي:

05:57

جعجع يُعلّق على تصريحات ميقاتي بشأن قاليباف: بصيص أمل

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان التالي:

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024