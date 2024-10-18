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محليات

جعجع يُعلّق على تصريحات ميقاتي بشأن قاليباف: بصيص أمل

2024-10-18 | 05:57
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جعجع يُعلّق على تصريحات ميقاتي بشأن قاليباف: بصيص أمل
جعجع يُعلّق على تصريحات ميقاتي بشأن قاليباف: بصيص أمل

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان التالي:

ما صرّح به الرئيس نجيب ميقاتي اليوم تعليقا على كلام رئيس البرلمان الإيراني يُعطينا بصيص أمل بأن الدولة اللبنانية، ولو بعد خراب البصرة ويا للأسف، بدأت تتحمّل مسؤولياتها. إن ما أدلى به الرئيس ميقاتي صباح اليوم يعبِّر عن وجهة نظر كل لبناني صميم، ونتمنى لو يُكمل الرئيس ميقاتي ويقول إن الحكومة اللبنانية تطلب وقفا لإطلاق النار على أساس تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 1559، 1680 و1701، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة لوقف المجازر المستمرة في لبنان منذ نحو شهرين. 
جعجع يُعلّق على تصريحات ميقاتي بشأن قاليباف: بصيص أمل

محليات

سمير جعجع

نجيب ميقاتي

إيران

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ميقاتي رأس إجتماعاً للجنة الطوارئ الحكومية في السرايا
جعجع: ما صرّح به ميقاتي اليوم تعليقاً على كلام رئيس البرلمان الإيراني يُعطينا بصيص أمل بأن الدولة اللبنانية بدأت تتحمّل مسؤولياتها

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أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه "‏مثلما نرفض ان يفرض علينا اي محور رئيساً للجمهورية، نرفض ان يفرض علينا اي محور آخر ارادته بعدم انتخاب رئيس".

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