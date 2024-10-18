بري يتلقى اتصالاً من بوريل ورسالة خطية من بارو
تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً من مفوض السياسة الخارجية في "الإتحاد الأوروبي" جوزيب بوريل حيث جرى البحث بأهمية التواصل لوقف إطلاق النار ليصار الى تطبيق القرار الأممي 1701 وإنتخاب رئيس للجمهورية.
بري شكر فرنسا والإتحاد الأوروبي على تنظيم المؤتمر الدولي المنوي عقده في باريس لمؤازرة لبنان إنسانياً وسياسياً لمواجهة التداعيات الناجمة جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان واللبنانيين والذي تسبب بنزوح اكثر من مليون ومئتي الف نازح لبنان.
من جهة ثانية تلقى بري رسالة خطية من وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو.