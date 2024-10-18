بري يتلقى اتصالاً من بوريل ورسالة خطية من بارو

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً من مفوض السياسة الخارجية في "الإتحاد الأوروبي" جوزيب بوريل حيث جرى البحث بأهمية التواصل لوقف إطلاق النار ليصار الى تطبيق القرار الأممي 1701 وإنتخاب رئيس للجمهورية.

