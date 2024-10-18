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محليات

الجيش نبّه من الحرب النفسية التي يشنّها العدو: نسعى لدحض هذه الشائعات

2024-10-18 | 08:15
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الجيش نبّه من الحرب النفسية التي يشنّها العدو: نسعى لدحض هذه الشائعات
الجيش نبّه من الحرب النفسية التي يشنّها العدو: نسعى لدحض هذه الشائعات

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "لا يزال العدو الإسرائيلي ممعنًا في اعتداءاته الوحشية التي تشمل مختلف المناطق اللبنانية دون تمييز. هذه الاعتداءات ليست محصورة بالعمليات العسكرية فقط، إنما تتعداها إلى الحرب النفسية التي يشنّها العدو بهدف التحريض وإيقاع الفتنة بين اللبنانيين، عبر بث الشائعات التي من شأنها خلق توتر بينهم. لذا ينبغي التنبّه لمخططات العدو والتحلي بالوعي والمسؤولية".
وأكدت المديرية، أن "الجيش يسعى لدحض هذه الشائعات المعادية وقطع الطريق على الفتنة وملاحقة مطلقيها".
الجيش نبّه من الحرب النفسية التي يشنّها العدو: نسعى لدحض هذه الشائعات

محليات

الجيش اللبناني

إسرائيل

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