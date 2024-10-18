الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ميقاتي: نؤكد على ضرورة انتخاب رئيس ولبنان لا يزال يدفع ثمن الصراعات الخارجية

2024-10-18 | 11:52
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ميقاتي: نؤكد على ضرورة انتخاب رئيس ولبنان لا يزال يدفع ثمن الصراعات الخارجية
ميقاتي: نؤكد على ضرورة انتخاب رئيس ولبنان لا يزال يدفع ثمن الصراعات الخارجية

اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي"ألا اولوية تعلو على وقف اطلاق النار واستهداف المدنيين وتدمير البلدات والقرى"، مشدداً على التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، لا سيما القرار 1701"، مجددا التزام لبنان" بتعزيز وجود الجيش في الجنوب ليقوم بمهامه كاملة بالتعاون مع قوات اليونيفيل".

بدورها شددت رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني على أن استهداف قوات اليونيفيل أمر غير مقبول ويجب ضمان سلامتها، ولفتت الى اننا نعمل للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة ولبنان، ونحن ندعو إلى هدنة مدتها 21 يوما".

وقالت:"لقد توافقنا على التطبيق الكامل والفوري للقرار 1701 ، وهذا يعني ايضا انه في منطقة جنوب نهر الليطاني يجب الا يكون هناك اي وجود عسكري غير اليونيفيل والجيش اللبناني". 

مواقف الرئيس ميقاتي ورئيس الحكومة الايطالية جاءت في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في السرايا بعد ظهر.

وكانت رئيسة الحكومة الايطالية وصلت الى  بيروت بعد ظهر اليوم على رأس وفد واستقبلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قاعة كبار الزوار في مطار رفيق الحريري الدولي.

ولدى وصولها الى السرايا اقيمت لها مراسم الاستقبال الرسمية، وكان في استقبالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وانتقلا معا الى مكتب رئيس الحكومة حيث عقدا تجنناعا ثنائيا مطولا.

وفي ختام الاجتماع عقد الرئيسان ميقاتي وميلوني لقاء صحافيا مشتركا فقال الرئيس ميقاتي:سعدت باستقبال رئيسة وزراء إيطاليا السيدة جورجيا ميلوني التي ارادت زيارة لبنان في هذا الظرف العصيب الذي نمر به للتعبير عن تضامنها مع لبنان وشعبه وكرسالة دعم ايطالية لدور ومهام قوات السلام الدولية في جنوب لبنان.

في البداية تحدثنا عن العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين لبنان وايطاليا، إضافة الى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على صعيد منطقة الشرق الاوسط.

ثم تناولنا الحرب الدائرة في الجنوب وجددنا التأكيد أن الحل الديبلوماسي يجب ان يتقدم على الحرب والعنف والدمار ويتمثل اولا في التزام اسرائيل الكامل بوقف اطلاق النار والتقيد بالشرعية الدولية وبتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم1701 بشكل كامل ووقف الخروقات للسيادة اللبنانية.

في المقابل اكدت للسيدة ميلوني ان لا اولوية تعلو على وقف اطلاق النار واستهداف المدنيين وتدمير البلدات والقرى. وشددت على التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، لا سيما القرار 1701، وابديت استعدادنا لتعزيز وجود الجيش في الجنوب ليقوم بمهامه كاملة بالتعاون مع قوات اليونيفيل".

كذلك اكدت للسيدة ميلوني شكر لبنان وتقديره للمساهمة الكبيرة والدائمة لايطاليا في عداد قوات "اليونيفيل"ما يعبّر عن التزام ايطاليا بسلامة لبنان واستقراره وصون وحدة اراضيه.

ان لبنان المتمسك بالشرعية الدولية، يرفض تهديد اسرائيل لليونيفيل بالمغادرة والاعتداءات التي تتعرض لها، والتي تشكل انقلابا فاضحا على الشرعية الدولية، ما يقتضي من الجميع الوقوف وقفة واحدة ضد هذا التطاول السافر على دور اليونيفيل ومهمتها الكبيرة في الوقوف الى جانب لبنان واللبنانيين.

كذلك فقد شكرت رئيسة الوزراء على دعم بلادها المستمر للجيش وتعزيز قدراته لتمكينه من القيام بكل المهام المنوطة به.

كما شددنا على وجوب الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو الامر الاساسي لاطلاق ورشة الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة واطلاق عجلة النهوض الاقتصادي بدعم اصدقاء لبنان في العالم، إن لبنان دفع ويدفع فاتورة غالية ثمن الصراعات الخارجية، وما يحصل حاليا يجب ان يكون درسا لجميع الاطراف اللبنانية ان النأي بلبنان عن الصراعات الخارجية هو المطلوب وان سيادة الدولة اللبنانية على اراضيها هو الحل لكل المشكلات القائمة.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية: "شكرا لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي صديقي، على هذا   الترحيب الحار، وهذا التبادل المفيد للاراء، وأود أن أقول بأنني فخورة بأنني اول رئيسة حكومة تزور لبنان منذ بداية التوترات والتصعيد العسكري، وإنني الوحيدة التي زارت لبنان مرتين منذ السابع من تشرين الأول من العام المنصرم، ان وجودي هنا  اليوم هو  اولا لاعرب عن التضامن والقرب من المدنيين من كل الجهات الذين يعانون من عواقب هذه الأزمة، وهذا النزاع، وإن إيطاليا  كما كل الشركاء الدوليين، تنادي بوقف إطلاق النار  لمدة 21 يوما منذ اسابيع واشهر، وان رئيس الوزراء  ميقاتي، كما رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري قد وافقا على هذا الاقتراح وهذا مهم للغاية لنا. لقد وصلت من بروكسل حيث شاركت في المجلس الاوروبي، وبالتأكيد أن الازمة  في الشرق الاوسط كانت في صلب نقاشاتنا، وأؤكد لكم اننا نعمل لوقف إطلاق نار دائم ومستمر في غزة ولبنان، ونتابع أيضا التفاوض لاطلاق سراح الرهائن الاسرائيليين لدى حماس، كما اننا  نبحث عن أفضل الوسائل لمساعدة النازحين. 

وتابعت: "إن إيطاليا تقف ايضا في طليعة المبادرين الى التخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة  حيث قدمنا اكثر من 47 طنا من المساعدات الغذائية، وفي لبنان أيضا فور بدء التصعيد العسكري وافقنا على مساعدة انسانية ب70 مليون يورو،  لدعم، بشكل خاص، النازحين من منازلهم وقراهم ودعم المجتمعات التي تستضيفهم. وانا أيضا هنا في لبنان لاتوجه بالشكر لكل الجنود المنتشرين مع اليونيفيل وايضا مع البعثة الإيطالية. هؤلاء الجنود قد ساهموا لسنوات في استقرار الحدود ببن لبنان واسرائيل،  وبالتأكيد ستكون هناك حاجة لوجودهم في اي سيناريو للمساعدة في الانتهاء من النزاع، لذلك أكرر انني اعتبر ان استهداف "اليونيفيل" غير مقبول للغاية واطالب مجددا بأن يسعى كل الافرقاء لضمان سلامة هؤلاء الجنود وامنهم، ولذلك انا مقتنعة أيضا بانه يجب تعزيز "اليونيفيل" من خلال المحافظة على حياتهم،لنستطيع ان نطوي الصفحة. وأعتقد ان علينا  أن نعود الى المهمة الأساسية لليونيفيل ونقوم بذلك بشكل مناسب بالتعاون مع الجيش اللبناني، وانا مقتنعه أيضا بأنه يجب ان توفر للجيش اللبناني أفضل الشروط ليتمكن من تحمل مسؤولياته،  والهدف هو تعزيز قدرة القوى الأمنية اللبنانية من خلال تعزيز التدريب وبرامج التدريب بالتعاون مع السلطات اللبنانية.  

اضافت: لقد بحثت كل هذه الأمور مع الرئيس ميقاتي وتوافقنا على التطبيق الكامل والفوري للقرار 1701، وهذا يعني ايضا انه في منطقة جنوب نهر الليطاني  يجب  الا يكون هناك اي وجود عسكري غير اليونيفيل والجيش اللبناني. لدينا ايضا بعثة ثنائية كجزء من مجموعة دعم لبنان بشكل خاص لتعزيز تدريب الجيش اللبناني وسنحاول ان نبذل جهدا اكثر من ذلك في هذا المجال. وليست صدفة اننا دعونا  في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع ( قمة G7) دعونا  للتفكير بأفضل طريقة لحل هذا  الوضع المعقد الذي نعيشه. اؤمن أيضا بأنه يجب دعم المؤسسات اللبنانية وتعزيزها. انا لست من القادة الذين يحبون أن يقولوا للاخرين ما يجب القيام به، ولكن لبنان يعاني ووجود مؤسسات عاملة امر اساسي لكي يتمكن لبنان من الدفاع عن مصالحه. وهذا الرأي  اعتقد  انه يشاركني فيه جميع القادة وانا استطيع ان أؤكده لكم بأن ايطاليا مستعدة لبذل كل مساعدة  اذا كنتم بحاجة اليها واذا طلب منا ذلك، وقد بحثت ايضا موضوع النازحين مع الرئيس ميقاتي وتحدثنا عن أزمة النازحين التي يعاني منها لبنان منذ سنوات طويلة، وهناك اكثر من مليون نازح في لبنان إضافة  إلى مليون ونصف مليون نازح سوري،

وقالت: فيما يتعلق بالنازحين إن إيطاليا ملتزمة برفع  الامر على المستوى الدولي والاوروبي، وإيطاليا ملتزمة بهذا الشأن منذ زمن طويل ونعمل مع شركائنا الاوروبيين لخلق الشروط الضرورية للسماح  بعودة النازحين إلى سوريا عودة طوعية وآمنة ومستدامة وبكرامة، ونحن ندعم كل جهود هيئات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ونطالب في  الوقت ذاته بتعزيز الحضور الديبلوماسي الإيطالي في دمشق.  
ميقاتي: نؤكد على ضرورة انتخاب رئيس ولبنان لا يزال يدفع ثمن الصراعات الخارجية

محليات

نجيب ميقاتي

ميلوني

ايطاليا

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المؤشرات تشي بـ "حرب طويلة".. ماذا في أسرار الصحف؟
حسام زكي: اغتيال السنوار لحظة فارقة في الحرب.. وتطبيق القرار 1701 هو المدخل لإنهاء الحرب في لبنان

اقرأ ايضا في محليات

مراسلو الجديد في الميدان.. التغطية مستمرة
Play
12:51
Play

مراسلو الجديد في الميدان.. التغطية مستمرة

مراسلو الجديد في الميدان.. التغطية مستمرة

12:51

مراسلو الجديد في الميدان.. التغطية مستمرة

مراسلو الجديد في الميدان.. التغطية مستمرة

بالصور والفيديو - غارات اسرائيلية تستهدف محمية صور "الشواكير"
12:37

بالصور والفيديو - غارات اسرائيلية تستهدف محمية صور "الشواكير"

بالصور والفيديو - غارات اسرائيلية تستهدف محمية صور "الشواكير"

12:37

بالصور والفيديو - غارات اسرائيلية تستهدف محمية صور "الشواكير"

بالصور والفيديو - غارات اسرائيلية تستهدف محمية صور "الشواكير"

باسيل: نرفض أن يفرض علينا أي محور آخر إرادته
12:17

باسيل: نرفض أن يفرض علينا أي محور آخر إرادته

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه "‏مثلما نرفض ان يفرض علينا اي محور رئيساً للجمهورية، نرفض ان يفرض علينا اي محور آخر ارادته بعدم انتخاب رئيس".

12:17

باسيل: نرفض أن يفرض علينا أي محور آخر إرادته

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه "‏مثلما نرفض ان يفرض علينا اي محور رئيساً للجمهورية، نرفض ان يفرض علينا اي محور آخر ارادته بعدم انتخاب رئيس".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024