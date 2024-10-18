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المقاومة الاسلامية: نفذنا عملية إطلاق سرب من المسيّرات الإنقضاضية على قاعدة عين شيمر الاسرائيلية شرق الخضيرة
2024-10-18 | 13:29
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المقاومة الاسلامية: نفذنا عملية إطلاق سرب من المسيّرات الإنقضاضية على قاعدة عين شيمر الاسرائيلية شرق الخضيرة
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