هاشم لـ"الجمهورية": بري أب القرار 1701 وأمه.. وقاليباف حرّ في ما يقوله

قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لـصحيفة "الجمهورية": "إنّ الرئيس بري هو مفوّض أساساً من «حزب الله»، وليس الأمر بجديد، فمنذ 2006 تمّ تفويض الرئيس بري، وما قاله في هذا السياق هو الكلام الأوضح في هذا الموضوع، إنّ هذا التفويض ليس بجديد إنما لتأكيد المؤكّد".