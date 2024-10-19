هاشم لـ"الجمهورية": بري أب القرار 1701 وأمه.. وقاليباف حرّ في ما يقوله
قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لـصحيفة "الجمهورية": "إنّ الرئيس بري هو مفوّض أساساً من «حزب الله»، وليس الأمر بجديد، فمنذ 2006 تمّ تفويض الرئيس بري، وما قاله في هذا السياق هو الكلام الأوضح في هذا الموضوع، إنّ هذا التفويض ليس بجديد إنما لتأكيد المؤكّد".
أمّا بالنسبة إلى قاليباف "فهو حرّ في ما يقوله"، يضيف هاشم: "علماً أنّ مصدراً في مجلس الشورى الإيراني نفى الكلام الصادر عن قاليباف عن القرار 1701، إنما حتى لو كان الكلام الذي قاله صحيحاً فهو لا يؤثر على موقف الرئيس بري أبداً، لأنّ الرئيس بري هو أب القرار 1701 وأمه، وهو من أسّس له بتفويض كامل من حزب الله وما صدر عن الحزب أخيراً هو تأكيد المؤكّد".