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محليات

استهداف صامت في جونية .. هل استخدمت صواريخ "نينجا" للاغتيال؟

2024-10-19 | 04:25
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استهداف صامت في جونية .. هل استخدمت صواريخ &quot;نينجا&quot; للاغتيال؟
استهداف صامت في جونية .. هل استخدمت صواريخ "نينجا" للاغتيال؟

عقب العدوان الاسرائيلي الذي استهدف سيارة رباعية الدفع على اوتوستراد جونية، عاد الحديث عن صواريخ نينجا الى الواجهة مجدداً اذ افيد ان العدو استخدم في عدوانه الذي راح ضحيته شخصان ثلاثة صواريخ ، وسادت التساؤلات ان كانت الصواريخ المستخدمة في عملية الاغتيال هذه من نوع "نينجا" والمعروفة تحت اسم "R9X".

فما هي ابرز مواصفات ذلك الصاروخ؟
هو صاروخ مزود برأس غير متفجر ويتجاوز وزنه 45 كيلوغراماً، ويجري توجيهه بالليزر.
 ويحتوي الصاروخ على "شفرات" تخرق هيكلها قبل ثوان من لحظة الاستهداف كي يتم قتل من يوجد على مقربة مباشرة من الهدف.
 وللصاروخ القدرة على اختراق أكثر من 100 رطل "ما يساوي نحو 50 كلغ" من المعدن، وهو يقتل أهدافه من دون حدوث أي عملية انفجار.
استهداف صامت في جونية .. هل استخدمت صواريخ "نينجا" للاغتيال؟

محليات

صواريخ

نينجا

جونية

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