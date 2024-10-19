استهداف صامت في جونية .. هل استخدمت صواريخ "نينجا" للاغتيال؟

عقب العدوان الاسرائيلي الذي استهدف سيارة رباعية الدفع على اوتوستراد جونية، عاد الحديث عن صواريخ نينجا الى الواجهة مجدداً اذ افيد ان العدو استخدم في عدوانه الذي راح ضحيته شخصان ثلاثة صواريخ ، وسادت التساؤلات ان كانت الصواريخ المستخدمة في عملية الاغتيال هذه من نوع "نينجا" والمعروفة تحت اسم "R9X".