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المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بِصلية صاروخية كبيرة
2024-10-19 | 04:59
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المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بِصلية صاروخية كبيرة
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المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة البصة بِصلية صاروخية كبيرة
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