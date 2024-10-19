المعلومات الاولية تشير إلى سقوط شهداء في بلدة بعلول إثر الغارة الاسرائيلية

النائبة غادة أيوب للجديد: كلمتي في الفيديو خلال حفل عشاء في جونية وكانت ارتجالية وذكرت ال1400 سنة كي نتحدث عن كل النضال الذي خاضته البطريركية المارونية حتى نصل الى تاسيس لبنان الكبير