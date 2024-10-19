مراسلة الجديد: شهيدان وجريح إثر الغارة الإسرائيلية على بلدة بعلول

معلومات الجديد: مخابرات الجيش اللبناني تسلمت المحتجز إيهاب سرحان من الصليب الأحمر بعد أن أطلق سراحه من قبل جيش العدو الإسرائيلي

معلومات الجديد: مخابرات الجيش اللبناني تسلمت المحتجز إيهاب سرحان من الصليب الأحمر بعد أن أطلق سراحه من قبل جيش العدو الإسرائيلي