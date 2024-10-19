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محليات
اليونيفيل: تم تزويد موقعنا في ميس الجبل أخيراً الليلة الماضية بالطعام والماء والمواد الأساسية مما يتيح لنا مواصلة أداء مهامنا
2024-10-19 | 16:37
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اليونيفيل: تم تزويد موقعنا في ميس الجبل أخيراً الليلة الماضية بالطعام والماء والمواد الأساسية مما يتيح لنا مواصلة أداء مهامنا
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