سقوط 3 شهداء من الجيش اللبناني بعد استهدافهم من العدو

أعلن الجيش اللبناني عبر حسابه على تويتر التالي: استهدف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق عين إبل - حانين في الجنوب ما أدى إلى سقوط ٣ شهداء.