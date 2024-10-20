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سقوط 3 شهداء من الجيش اللبناني بعد استهدافهم من العدو
2024-10-20 | 08:22
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سقوط 3 شهداء من الجيش اللبناني بعد استهدافهم من العدو
أعلن الجيش اللبناني عبر حسابه على تويتر التالي: استهدف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق عين إبل - حانين في الجنوب ما أدى إلى سقوط ٣ شهداء.
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