نبيه بري: زيارة هوكستين هي فرصة أميركا الأخيرة للحلّ

وأردف بري "أنا مفوض من حزب الله منذ 2006 وهو موافق على 1701"، لافتاً إلى أن "إجماع اللبنانيين على القرار 1701 إجماع نادر ونحن نتمسك به".وتابع: "نرفض إجراء أي تعديلات على القرار 1701 بزيادة أو نقصان". كما كشف بري: "لدي خطة لإنقاذ لبنان أعمل عليها".ورأى أن "ترشيح قائد الجيش يحتاج إلى تعديل دستوري وتوافق أكثر من 86 نائباً".وأشار إلى أن "هناك رغبة أميركية لوقف النار في لبنان قبل الانتخابات". واستكمل: "ليس صحيحاً أن إيران تعوق مسار خطتي لإنقاذ لبنان".وقال: "حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي تواجه تحديات غير مسبوقة"، مضيفاً أنها "تقوم بواجباتها قدر الإمكان".ورأى بري أن "الضوء الحقيقي في المنطقة هو التقارب السعودي الإيراني".وأكد أن "إسرائيل تدمر كل شيء في لبنان كما فعلت في غزة".