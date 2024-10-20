تعديلات هوكستين: آليات لتطبيق القرار 1701

وفي معلومات الجديد أن "هوكستين سيحمل معه كل الكلام عن تطبيق القرار 1701 كاملا مع ما تحدث به من تعديلات إضافية، مصادر متابعة وصفت هذه التعديلات بانها آليات تطبيق القرار.وأبرز التعديلات المطروحة هي في مهمة قوات اليونيفيل وإعطائها صلاحيات اضافية تتيح لها مراقبة ومداهمة اي موقع مشبوه من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، ومراقبة الحدود اللبنانية البرية والبحرية عبر نشر قوات او ابراج مراقبة لضمان عدم تهريب السلاح الى الحزب.إلا أن التعديل كما تقول بعض المصادر الدبلوماسية المتابعة ليس متفقا عليه بعد بين أعضاء مجلس الامن ولا سيما أن التعديلات تعني إقرار قرار جديد بحاجة إلى إجماع الاعضاء الدائمين وعدم رفع أي فيتو عليه.