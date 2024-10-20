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غارة إسرائيلية استهدفت فرع القرض الحسن في الهرمل
2024-10-20 | 15:32
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غارة إسرائيلية استهدفت فرع القرض الحسن في الهرمل
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