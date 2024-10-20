من زوايا مختلفة ... مشاهد توثق لحظة استهداف مبنى "القرض الحسن" في الشياح

لحظة الغارة التي استهدفت مبنى في منطقة الشياح قرب مركز الأمن العام pic.twitter.com/SmxtwF3uSj
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 20, 2024
لحظة الغارة التي استهدفت مبنى في منطقة الشياح قرب مركز الأمن العام pic.twitter.com/SmxtwF3uSj
الغارة أدت الى تدمير المبنى الذي يضم فرع "القرض الحسن" بشكل كامل pic.twitter.com/gtjYzb6FMD
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 20, 2024
الغارة أدت الى تدمير المبنى الذي يضم فرع "القرض الحسن" بشكل كامل pic.twitter.com/gtjYzb6FMD
فيديو من زاوية أخرى يظهر لحظة الغارة وانهيار المبنى pic.twitter.com/iUg1mVNh1d
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 20, 2024
فيديو من زاوية أخرى يظهر لحظة الغارة وانهيار المبنى pic.twitter.com/iUg1mVNh1d