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المقاومة الاسلامية: قصفنا تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي عند عبارة كفركلا بقذائف المدفعية
المقاومة الاسلامية: قصفنا تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي عند عبارة كفركلا بقذائف المدفعية
المقاومة الاسلامية: استهدفنا للمرة الثالثة تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية
المقاومة الاسلامية: استهدفنا للمرة الثالثة تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية
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محليات
"رويترز" عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: لا بديل عن القرار 1701
2024-10-21 | 05:43
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"رويترز" عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: لا بديل عن القرار 1701
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تصريف
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