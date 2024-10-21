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هوكستين من عين التينة: حكومة لبنان ستحتاج لدعم الولايات المتحدة والعالم ونلتزم بالوقوف إلى جانب لبنان
2024-10-21 | 06:38
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هوكستين من عين التينة: حكومة لبنان ستحتاج لدعم الولايات المتحدة والعالم ونلتزم بالوقوف إلى جانب لبنان
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