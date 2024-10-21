أبو الغيط: أي تدخلات على الأراضي اللبناني أمر غير مقبول

وزارة الصحة: 4 شهداء من بينهم طفلان و 8 جرحى بسبب غارة العدو الإسرائيلي على البابلية جنوب لبنان أمس

وزارة الصحة: 4 شهداء من بينهم طفلان و 8 جرحى بسبب غارة العدو الإسرائيلي على البابلية جنوب لبنان أمس