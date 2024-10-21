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وزارة الصحة: 4 شهداء من بينهم طفلان و 8 جرحى بسبب غارة العدو الإسرائيلي على البابلية جنوب لبنان أمس
وزارة الصحة: 4 شهداء من بينهم طفلان و 8 جرحى بسبب غارة العدو الإسرائيلي على البابلية جنوب لبنان أمس
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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا معسكر الـ100 شمال اييليت هشاحر بصلية صاروخية كبيرة
2024-10-21 | 07:40
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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا معسكر الـ100 شمال اييليت هشاحر بصلية صاروخية كبيرة
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