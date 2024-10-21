الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ميقاتي إستقبل هوكستين: الأولوية لوقف إطلاق النار

2024-10-21 | 08:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ميقاتي إستقبل هوكستين: الأولوية لوقف إطلاق النار
ميقاتي إستقبل هوكستين: الأولوية لوقف إطلاق النار

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موفد الرئيس الاميركي آموس هوكشتاين بعد ظهر اليوم في السرايا في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

في خلال الاجتماع شدد رئيس الحكومة على "أن الاولوية هي لوقف اطلاق النار والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 لكونه الركيزة الاساسية للاستقرار في المنطقة".
واشار الى ان الجهود الديبلوماسية ناشطة للتوصل الى وقف قريب لاطلاق النار.
اما هوكشتاين فشدد على أن المساعي الديبلوماسية لا تزال قائمة وجدّية، ونحن نعمل للتوصل الى وقف لاطلاق النار في الفترة المقبلة وندعم التطبيق الكامل والشامل للقرار 1701، وعلى كل الاطراف العمل على التوصل الى صيغة تفاهم حيال كيفية تطبيق القرار". 
ميقاتي إستقبل هوكستين: الأولوية لوقف إطلاق النار

محليات

نجيب ميقاتي

آموس هوكشتاين

إسرائيل

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماكرون لنتنياهو: على الأمم المتحدة أن تمارس دورها كاملاً في جنوب لبنان
فيديو - لحظة تفجير العدو مبان سكنية في بلدة مركبا

اقرأ ايضا في محليات

إشكال الحمرا: بيان لقوى الأمن ومهلة!
11:12

إشكال الحمرا: بيان لقوى الأمن ومهلة!

صدر عن قوى الأمن الداخلي ما يلي:

بناء لقرار قضائي الذي قضى بإخلاء مبنى في منطقة الحمراء _ بيروت بتاريخ اليوم 21-10-2024، وبعد تجمهر عدد كبير من المعترضين، اتصل النائب العام التمييزيّ وأشار بإعطائهم مهلة 48 ساعة إضافيّة لإخلائه، وعليه تم ذلك.

11:12

إشكال الحمرا: بيان لقوى الأمن ومهلة!

صدر عن قوى الأمن الداخلي ما يلي:

بناء لقرار قضائي الذي قضى بإخلاء مبنى في منطقة الحمراء _ بيروت بتاريخ اليوم 21-10-2024، وبعد تجمهر عدد كبير من المعترضين، اتصل النائب العام التمييزيّ وأشار بإعطائهم مهلة 48 ساعة إضافيّة لإخلائه، وعليه تم ذلك.

فيديو - وئام وهاب: السيد صفي الدين "إيدو مالحة" ورأيت لمساته
Play Play
09:57
Play

فيديو - وئام وهاب: السيد صفي الدين "إيدو مالحة" ورأيت لمساته

وئام وهاب: السيد صفي الدين "إيدو مالحة" ورأيت لمساته.

09:57

فيديو - وئام وهاب: السيد صفي الدين "إيدو مالحة" ورأيت لمساته

وئام وهاب: السيد صفي الدين "إيدو مالحة" ورأيت لمساته.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024