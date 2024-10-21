وزارة الصحة تنشر التقرير التراكمي لدعم النازحين

نشرت وزارة الصحة العامة التقريرالتراكمي للدعم الذي تم تقديمه للمواطنين النازحين،كما تنشر الوزارة لائحة ربط كل من مراكز الايواء بمركز الرعاية الصحية الأولية المخصص له في مختلف المحافظات اللبنانية.