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اوساط حكومية للجديد : لبنان لن يقدّم رده على ايّ مقترح قبل اعلان صريح من اسرائيل بوقف اطلاق النار
2024-10-21 | 13:21
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اوساط حكومية للجديد : لبنان لن يقدّم رده على ايّ مقترح قبل اعلان صريح من اسرائيل بوقف اطلاق النار
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