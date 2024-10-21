النائب فادي علامة لـ"الجديد": المزاعم الإسرائيلية عارية من الصحة بشأن مستشفى الساحل لكننا اضطرننا للإخلاء

رئيس مستشفى الساحل فادي علامة للجديد: إخلاء مستشفيات الضاحية من الحالات الباردة هو ضمن خطة الطوارئ لوزارة الصحة للسماح بتحويل المستشفى إلى مستشفى ميداني إتاحة بالمجال لاستقبال اصابات جديدة في حال حدوث طارئ