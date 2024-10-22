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جيش العدو الإسرائيلي: استهدفنا عتاداً بحريًّا لحزب الله كان مُعدًّا لضرب سفننا الحربية وأهداف استراتيجية في عرض البحر
جيش العدو الإسرائيلي: استهدفنا عتاداً بحريًّا لحزب الله كان مُعدًّا لضرب سفننا الحربية وأهداف استراتيجية في عرض البحر
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2024-10-22 | 02:49
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بالأرقام... العدو الاسرائيلي يرتكب مجزرة في الجناح ليلاً!
ارتكب العدو الاسرائيلي مجزرة جديد ليل أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديداً في منطقة الجناح.
وأفادت مراسلة الجديد عن سقوط 10 شهداء من بينهم 5 أطفال كحصيلة أولية.
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بالأرقام... العدو الاسرائيلي يرتكب مجزرة في الجناح ليلاً!
محليات
الجناح
الضاحية الجنوبية
بيروت
لبنان
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مراسلة الجديد: غارة العدو التي طالت منطقة الجناح أدت الى وقوع مجزرة مروعة راح ضحيتها 10 شهداء بينهم 5 أطفال
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