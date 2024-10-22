نحو ٦٧ مليون دولار حجم الخسائر التي مُنيت بها "اوجيرو" و"ألفا" و"تاتش" بسبب العدوان على لبنان

في خضم العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفي ظل تعرّض العديد من محطات الارسال والانترنت إلى أضرار نتيجة القصف، أعدّت وزارة الاتصالات تقريرًا عن حجم الخسائر التي مُنيت بها هيئة "اوجيرو" شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" خلال هذه الحرب، حيث تم تقديرها بـنحو ٦٧ مليون دولار، وتم تسليم هذا التقرير إلى وزير البيئة ناصر ياسين الذي سيقوم بعرضه في مؤتمر باريس المرتقبة عقده في ٢٤ من الشهر الحالي.

