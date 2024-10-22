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محليات

محمد عفيف رداً على التهديدات الإسرائيلية خلال مؤتمره الصحافي في الغبيري: لم يخِفنا القصف فكيف تخيفنا التهديدات

2024-10-22 | 07:24
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محمد عفيف رداً على التهديدات الإسرائيلية خلال مؤتمره الصحافي في الغبيري: لم يخِفنا القصف فكيف تخيفنا التهديدات
محمد عفيف رداً على التهديدات الإسرائيلية خلال مؤتمره الصحافي في الغبيري: لم يخِفنا القصف فكيف تخيفنا التهديدات
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محمد عفيف رداً على التهديدات الإسرائيلية خلال مؤتمره الصحافي في الغبيري: لم يخِفنا القصف فكيف تخيفنا التهديدات

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