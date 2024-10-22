واتهم عفيف الولايات المتحدة بأنها شريكة في العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشيرًا إلى أنها المسؤولة عن المجازر التي تطال الشعب اللبناني، مضيفًا أن وصول موفد أمريكي إلى بيروت لن يغير من هذه الحقائق.

كما أشار إلى أن مؤسسة القرض الحسن مرخصة وتعمل كجهة مدنية، مؤكدًا أن الحزب لا يستلم مخصصاته منها. ونفى أن يكون هناك مبرر للقصف الذي استهدف مراكز القرض الحسن،

وشدد على أن العدو الأسرائيلي يتحمل مسؤولية حماية الأسرى لديه. وأنه ن يطول القوت حتى يصبح لحزب الله أسرى من جنود العدو.

وأعلن مسؤولية الحزب عن عملية قيساريا واستهداف منزل نتنياهو.