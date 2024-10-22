بالفيديو - مصور الجديد يعاين المبنى المدمر في الغبيري

مصور الجديد يعاين المبنى المـ ـدمر بالـ ـغارة الإسرائيلية في الغبيري لناحية الطيونة pic.twitter.com/P3tWkqwS6l
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 22, 2024
مصور الجديد يعاين المبنى المـ ـدمر بالـ ـغارة الإسرائيلية في الغبيري لناحية الطيونة pic.twitter.com/P3tWkqwS6l
حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو على "الاستفادة من مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار للمضي قدما نحو هدنة في غزة وعلى إتاحة إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة."
وصل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، مساء اليوم الثلثاء، إلى بيروت، حيث سيلتقي يوم غد الأربعاء عددا من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري.