الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

الكتائب: لا للعودة إلى انعدام الدولة وتجيير قرارها

2024-10-22 | 10:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الكتائب: لا للعودة إلى انعدام الدولة وتجيير قرارها
الكتائب: لا للعودة إلى انعدام الدولة وتجيير قرارها

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وبعد مناقشة التطورات ومآل المساعي الدولية أصدر المجتمعوت بيانا اعتبروا فيه، ان "المرحلة التي يمرّ فيها لبنان هي من أخطر المراحل في تاريخ هذا الوطن ومن شأنها أن تشكل مفصلًا في رسم صورته لأجيال مقبلة، وإن حزب الكتائب وبعد كل النزاعات والصعوبات لن يرضى تحت أي ظرف من الظروف أن تنتهي الأمور بالعودة إلى الوضع السابق من انعدام الدولة بكامل مظاهرها وتجيير قرارها إلى دول قريبة وبعيدة، وإلى انتشار السلاح بعدما أثبت على مر عقود أنه المصدر الأول لمصادرة قرار الدولة والاستيلاء على مقدراتها وقهر اللبنانيين وتعريضهم لشتى أنواع الاحتلالات".

ورفض الحزب "بشكل حازم التصاريح المستفزة التي يتوالى المسؤولون الإيرانيون على إطلاقها من لبنان ونيابة عنه غير آبهين بموقف الدولة اللبنانية الرسمي الذي جاء على لسان رئيس الحكومة والذي عبّر صراحة عن رفضه لمثل هذه الممارسات الخارجة عن أي أصول وتكشف نيّات الاستيلاء على البلد ووضع اليد على قراره بالمباشر وسيتم التعامل معها على هذا الأساس".

وطالب المكتب السياسي "الرئيس ميقاتي بالتمسك بموقفه الذي أجمع عليه السواد الأعظم من اللبنانيين ويعبر عن مواقفهم".

كما شجب "الكلام التحريضي والتخويني الذي ما زال يصدر عن مسؤولي حزب الله وآخرهم مسؤول العلاقات الإعلامية محمد عفيف واستسلامه المطلق للإرادة الإيرانية بتوريط لبنان في بطولات وهمية وهو خطاب سيجر المزيد من الاعتداءات ويهدد التضامن الوطني ويستجر مخاطر داخلية بعدما أنهكته الصراعات مع الخارج".

ودان "الاعتداءات التي استهدفت الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل من دون أن توفر المستشفيات وعناصر الدفاع المدني ومهمتهم الوحيدة الدفاع عن لبنان واللبنانيين".

كما تابع المكتب السياسي "بقلق كبير موجات النزوح المتزايدة والتقارير الواردة عن إشكالات متنقلة في المناطق التي تضم مراكز إيواء وبين النازحين والقوى الأمنية في محاولات لزعزعة الأمن ونشر الفتنة لأهداف معروفة".

وتوقف بقلق ايضا "أمام النداء الذي أطلقه أهالي رميش لعدم تخلي الدولة عنهم إثر قرار إخلاء مخفر الدرك في البلدة ما يجعلهم عرضة لكل أنواع المخاطر والتعديات".

واهاب الحزب "بالقوى الأمنية التمسك بدورها في حماية الأهالي الصامدين في بيوتهم ومبادلتهم ثقتهم بالدولة بمثلها، كما وتعزيز تواجدها وتكثيف دورياتها في المناطق الحساسة قطعًا لدابر أي محاولة لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بأمن البلد، وقبل أن يتحوّل واقع النزوح إلى قنبلة".

الكتائب: لا للعودة إلى انعدام الدولة وتجيير قرارها

محليات

لبنان

الكتائب

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حصيلة محدّثة لغارة العدو على محيط مستشفى الحريري
مراسلة الجديد: غارتان استهدفتا محيط معبر المصنع لجهة الأراضي السورية

اقرأ ايضا في محليات

الخارجية الاميركية: لقاء بلينكن -نتنياهو ناقش الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق ويتضمن التنفيذ الكامل للقرار 1701
12:05

الخارجية الاميركية: لقاء بلينكن -نتنياهو ناقش الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق ويتضمن التنفيذ الكامل للقرار 1701

حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو على "الاستفادة من مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار للمضي قدما نحو هدنة في غزة وعلى إتاحة إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة."

12:05

الخارجية الاميركية: لقاء بلينكن -نتنياهو ناقش الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق ويتضمن التنفيذ الكامل للقرار 1701

حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو على "الاستفادة من مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار للمضي قدما نحو هدنة في غزة وعلى إتاحة إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة."

رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة في بيروت
12:02

رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة في بيروت

وصل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، مساء اليوم الثلثاء، إلى بيروت، حيث سيلتقي يوم غد الأربعاء عددا من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري.

12:02

رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة في بيروت

وصل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، مساء اليوم الثلثاء، إلى بيروت، حيث سيلتقي يوم غد الأربعاء عددا من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024