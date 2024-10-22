مالكو وشاغلو سنتر الساحل التجاري: ننفي مزاعم العدو .. المبنى لا يضم اية منشآت حزبية

نحن المالكين والشاغلين منذ تشييد المبنى نفي نفيًا قاطعًا ما ورد من مزاعم، فالمبنى هو عبارة عن مكاتب تجارية ومهنية تعود لمحامين ومهندسين واطباء وغيرهم من أصحاب المهن الحرة والتجارية ولا يضم لا فوقه ولا تحته ولا بين مكاتبه اية منشآت حزبية ."

واضاف البيان: "بناء عليه، واثباتًا لما تقدم ، ندعو وسائل الإعلام المحلية والعالمية على اختلاف اهوائها ، والجيش اللبناني الموقر ، وقيادة اليونيفيل ، للتفضل بتنظيم جولة مفصلة داخل السنتر وتحته لكشف الحقائق امام العالم بأسره وذلك يوم غد الأربعاء الساعة الحادية عشر صباحًا ."