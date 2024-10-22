مكتب نتنياهو : لقاء بلينكن- نتنياهو تطرق إلى التهديد الإيراني ووجوب توحيد قوى البلدين في مواجهته
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس حول توحيد الجهود لمواجهة "التهديد الإيراني".
وجاء في بيان لمكتب نتنياهو أنه "خلال الاجتماع، تم التطرّق إلى التهديد الإيراني ووجوب توحيد قوى البلدين في مواجهتها"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء شكر وزير الخارجية الأميركي على الدعم الذي توفره الولايات المتحدة لإسرائيل في معركتها ضد محور الشر والإرهاب الإيراني".