مكتب نتنياهو : لقاء بلينكن- نتنياهو تطرق إلى التهديد الإيراني ووجوب توحيد قوى البلدين في مواجهته



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس حول توحيد الجهود لمواجهة "التهديد الإيراني".