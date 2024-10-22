مصادر غربية للجديد: أبرز المطالب الإسرائيلية هي احتفاظ إسرائيل بحقها في الطلعات الجوية إذا وجدت "امرا مشبوها" لم تعالجه قوات اليونيفيل او الجيش إضافة إلى اعطاء صلاحيات اضافية لليونيفل ومراقبة المعابر