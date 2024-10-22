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مصادر غربية للجديد: أبرز المطالب الإسرائيلية هي احتفاظ إسرائيل بحقها في الطلعات الجوية إذا وجدت "امرا مشبوها" لم تعالجه قوات اليونيفيل او الجيش إضافة إلى اعطاء صلاحيات اضافية لليونيفل ومراقبة المعابر
2024-10-22 | 13:35
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مصادر غربية للجديد: أبرز المطالب الإسرائيلية هي احتفاظ إسرائيل بحقها في الطلعات الجوية إذا وجدت "امرا مشبوها" لم تعالجه قوات اليونيفيل او الجيش إضافة إلى اعطاء صلاحيات اضافية لليونيفل ومراقبة المعابر
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مصادر غربية للجديد: أبرز المطالب الإسرائيلية هي احتفاظ إسرائيل بحقها في الطلعات الجوية إذا وجدت "امرا مشبوها" لم تعالجه قوات اليونيفيل او الجيش إضافة إلى اعطاء صلاحيات اضافية لليونيفل ومراقبة المعابر
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