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وزيرة الخارجية الألمانية: بجب على حزب الله الانسحاب إلى ما وراء الليطاني والجيش الإسرائيلي لما وراء الخط الأزرق
وزيرة الخارجية الألمانية: بجب على حزب الله الانسحاب إلى ما وراء الليطاني والجيش الإسرائيلي لما وراء الخط الأزرق
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المتحدث باسم جيش العدو يصدر تهديداً بقصف مجمعات سكنية في مناطق الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة
2024-10-22 | 14:24
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المتحدث باسم جيش العدو يصدر تهديداً بقصف مجمعات سكنية في مناطق الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة
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