النائب علي حسن خليل للجديد: لم نتلق من هوكستين اي شروط اسرائيلية حول تنفيذ القرار 1701 ولسنا مستعدين لنسمعها من احد

النائب علي حسن خليل للجديد: كل ما سرب حول شروط او ملحقات بالقرار 1701 او مطالبات تتعلق بتعديل مهام قوات الطوارئ الدولية او السماح بمراقبة جوية لم نسمعها من الوسيط الاميركي وان طرح ذلك لن نقبل به