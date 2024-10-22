النائب علي حسن خليل للجديد: لا يوجد أي شيء اسمه وقف اطلاق نار من جانب واحد وهذا الامر غير مطروح على الاطلاق

المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل للجديد: خلال اللقاءات مع هوكستين صار هناك تفاهم على بعض الامور التي تشكل قاعدة للتفاهم من اجل الغاية المرجوة لوقف اطلاق النار والمباشرة فوراً من اجل تطبيق القرار 1701