جيش العدو يزعم "قتل" أكثر من 25 عنصراً من ركن الإستخبارات في حزب الله خلال استهداف السيد هاشم صفي الدين

جيش العدو يزعم قتل أكثر من 25 عنصراً من ركن الإستخبارات في حزب الله خلال استهداف السيد هاشم صفي الدين